Inscrições para concurso da Ufac com salário até R$ 4 mil vão até dia 15 de fevereiro

A Universidade Federal do Acre recebe desde a semana passada as inscrições dos candidatos interessados a concorrerem 15 vagas do novo concurso público cujo os salários variam de R$ 2.446,96 para nível médio e técnico e de R$ 4.180,66 para cargos de nível superior, mais auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 458,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e outros de acordo com a legislação em vigor. As inscrições ocorrem até o dia 15 de fevereiro.

São 11 cargos de técnico-administrativo de níveis médio, técnico e superior. São 3 vagas para assistente em administração, 1 para para técnico agropecuário e 1 para técnico em telecomunicações. Já para quem possui formação em nível superior há vagas de Economista (1), Estatístico (1), Médico do Trabalho (1), Músico/Violinista (1), Tecnólogo/Formação em Construção Civil (1) e Psicólogo/Clínica (1).

As inscrições no concurso deverão ser realizadas via internet, no endereço eletrônico www.ufac.br/editais. A taxa de inscrição custa R$ 72,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 115,00 para cargos de nível superior.

Leia o edital completo aqui: http://www.ufac.br/editais