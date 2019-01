Assaltante e vítima são baleados durante assalto

Na manhã desta segunda-feira (21), dois homens armados invadiram um comércio no município de Xapuri, distante cerca de 180 km de Rio Branco e anunciaram o assalto.

Durante o roubo, o criminosos identificado por Moisés Nascimento Santos, teria atirado contra o comerciante foi foi atingido. No exato momento do tiro, um policial civil passava em frente o comércio e ao ouvir o barulho de disparo de arma de fogo, sacou da pistola em direção o comércio, quando percebeu o assaltante de arma e punho e apontando em direção da vítima caída no chão.

Temendo que o criminoso executasse a vítima, o policial atirou na direção do assaltante e o atingiu com dois tiros um nas costas e outro no braço.

O assaltante e o comerciantes feridos a tiros foram socorridos e encaminhados ao Hospital da cidade, onde horas depois, o assaltante foi transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

O comparsa conseguiu fugir em direção a estrada da Borracha e já foi identificado pela polícia.

Assaltante baleado participou de um assalto com reféns em Rio Branco

O homem baleado foi identificado como Moisés Nascimento Santos, 27 anos, ele foi atingindo com tiros nas costas e nos braços e seu comparsa que também já foi identificado, mas não foi passado para não atrapalhar nas investigações, está sendo procurado e pode ser detido a qualquer momento.

Moisés foi conduzido no período da tarde para a capital, onde passaria por cirurgia pra a retirada dos projeteis. Também foi descoberto que, o acusado preso, esteve envolvido em um assalto com refém na capital anos atrás e foi preso.

Moises Nascimento Santos, que hoje pode estar com 27 anos, em 2013 foi protagonista de uma outra tentativa de assalto na Capital, quando entrou numa casa lotérica no centro de Rio Branco, localizada no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Rui Barbosa, no coração da cidade, próximo ao Estádio José de Melo, fazendo vários reféns sob a mira de armas.

A tentativa de assalto foi frustrada pelo policial civil aposentado, Albion Gomes de Almeida (in memoriam), na época com 64 anos. A ação foi controlada depois de algumas horas e negociação, todos os envolvidos presos, inclusive Moises que seria o líder do grupo.