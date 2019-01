Assaltante de 17 anos que trocou tiros com a polícia morre em Hospital

Através de uma denúncia anônima, policiais militares do município de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá conseguiram evitar que um homem de 40 anos fosse executado por integrantes de uma facção criminosa que atua naquele município.

De acordo com informações, o homem foi encontrado dentro de um barraco no bairro da Lagoa. Ele estava com as mãos amarradas e apresentava perfuração em cada mão provocada por tiros.

No local a polícia prendeu dois “soldados” da facção que guardavam o local e impedia a fuga do homem que seria executado possivelmente ainda nesta terça-feira.

A Polícia de Cruzeiro do Sul apurou que o homem encontrado ferido, teria sido espancado e foi alvejado com um tiro em cada mão por ter se envolvido em um furto na área de atuação da facção.

A vítima seria usuário de drogas e também era integrante da mesma facção que o executaria por ter desrespeitado algumas regras do estatuto do crime, que entre outras coisas proíbe a pratica de furto em área de atuação da facção.

Os dois homens presos não tiveram seus nomes divulgados e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde após serem prestado depoimentos foram conduzidos para Audiência de Custodia.