PRF prende motorista transportando 20 kg de cocaína em carroceria de caminhão

O tiro acidental aconteceu na propriedade rural do jovem Francisco Santana de Andrade, de 25 anos, localizada na altura do km 07 da estrada de Porto Acre.

De acordo com informações o rapaz teria tropeçado no próprio fuzil sofrendo um tiro acidental no braço.

Segundo a própria vítima teria saído para caçar e no caminho tropeçou no rifle calibre 22 e foi atingido com o tiro.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, por paramédicos do SAMU.