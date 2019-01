Carro avaliado em R$ 80 mil roubado em Rio Branco seria vendido na Bolívia por R$ 1 mil

Carga vinha do Acre para ser vendida em Recife (PE); duas mulheres foram presas.

Oitenta quilos de uma substância semelhante a cocaína foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (17) na zona rural de Canapi, Sertão de Alagoas. A droga estava escondida no baú de um caminhão, que ia do Acre para Pernambuco. Duas mulheres foram presas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trata o material apreendido como “semelhante” porque somente uma análise em laboratório pode confirmar se é, de fato, cocaína.

De acordo com a PRF, o flagrante ocorreu por volta das 2h50 no km 26 da rodovia BR-423, durante uma fiscalização de rotina no Carié, zona rural do município.

O caminhão onde a droga foi encontrada tinha placas do Ceará. Nele, havia três pessoas, sendo o motorista e duas passageiras. Ao ser abordado, o motorista, não identificado, aparentou nervosismo e, em seguida, fugiu por um matagal.

Os policiais rodoviários desconfiaram da atitude do homem e inspecionaram o caminhão. Os oitenta tabletes da substância foram encontrados no baú, escondidos por um tapume.

As mulheres que estavam com o motorista disseram aos policiais que a droga vinha do Acre com destino ao Recife (PE), mas não informaram para quem ela seria entregue.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Mata Grande. As presas, que não tiveram os nomes divulgados, devem responder por tráfico de drogas.

Equipes do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) e Rádiopatrulha (RP) da cidade de Canapi realizaram rondas na região para tentar localizar o motorista, mas ele segue foragido.