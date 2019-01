Polícia Civil prende seis homens suspeitos por crime de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa

Durante diligências na tarde desta quarta-feira (16), a Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp), prendeu seis homens suspeitos pela prática dos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico e organização criminosa. Todas as prisões aconteceram no bairro Ilson Ribeiro.

Segundo o delegado responsável pelas investigações Cristiano Bastos, o local está em disputa por território entre duas facções e há algum tempo a Delegacia de Homicídios vem fortalecendo as investigações na tentativa de prender os suspeitos de pelo menos dois crimes de homicídio que ocorreram no bairro em dezembro do ano passado.

Três deles foram identificados e presos pela morte de Marcos Vinicius Martins de Lima e João Paulo Gurgel do Nascimento, os demais foram presos durante as diligências por porte ilegal de arma de fogo tráfico e associação criminosa.

“Com essas prisões nós estamos solucionando pelo menos dois casos de homicídio ocorridos no mês de dezembro. No caso do Marcos Vinicius nós já temos três presos faltando mais um e o do João Paulo nós fomos até uma boca de fumo onde encontramos o suspeito que confessou a autoria do crime e tivemos que prender os demais ao ser encontrado com eles, arma de fogo, droga e ainda por integrarem organização criminosa. As investigações ainda devem continuar, disse o delegado.