“Eles ofereceram dinheiro para eu mudar o depoimento”, disse irmã de jovem morta no rio Acre

A vida da família da jovem Maicline Borges da Costa, de 26 anos morta no último sábado (12), durante uma colisão entre duas motos aquáticas no rio Acre, virou de ponta a cabeça nas últimas 72 horas, após a morte prematura da filha de Rosenilda Borges e irmã de Hinauara Costa.

É que após o trágico acidente a família ainda em luto profundo estar vivenciado outro pesadelo, que é a interrupção da gravidez da jovem Hinauara, que possivelmente pelo trauma sofreu um aborto espontâneo e encontrasse internada na Maternidade Barbara Heliodora, e para completar ela contou a reportagem do site Ecos da Notícia, que na última segunda-feira (14), um dia após enterrar a irmã recebeu a visita do médico Eduardo Velloso e do empresário Otávio Costa em sua casa, não em um ato de solidariedade (os dois são envolvidos diretor no acidente), mas segundo ela para ser vítima de chantagem e tentativa de suborno.

Segundo Hinauara durante a visita teriam dito para ela mudar o depoimento, pois ela estaria equivocada de como aconteceu. “Eles foram na minha casa, me coagir, dizendo que tudo que eu falei, falei porque estava nervosa no momento, que não são pessoas más, disseram que eu entendi tudo errado, disseram para minha mãe que iam ser o pai do filho da minha irmã, que qualquer coisa que ele precisasse teria e que ele iria fazer faculdade, querendo envolver o dinheiro deles”

Em tom de revolta, Hinauara afirmou que vai lutar na Justiça para que as pessoas que ela aponta como responsável pela morte da irmã sejam responsabilizadas.

Jovem diz que impediram ela de chamar o SAMU para socorrer a irmã

Hinauara, também denunciou que o médico Eduardo Velloso e o empresário Otávio Costa teriam a impedido de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para socorrer a irmã e que optaram por leva-la de carro até o Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, algumas testemunhas já foram ouvidas e o empresário e o médico já foram convidados a comparecer na delegacia para esclarecimento.

Se comprovado que os dois consumiram bebida alcoólica no dia do acidente e estariam pilotando as motos, eles correm o risco de serem indiciados por homicídio doloso, quando se assumir o risco de provocar a morte, caso contrário poderão responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de morte.