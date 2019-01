TRAGÉDIA NO RIO ACRE: Diretor de polícia diz que vai apurar suposto sumiço de BO em delegacia

A morte da jovem Maicline Borges da Costa, de 26 anos ocorrido no último sábado (12), ainda estar trazendo transtornos para a família que se quer teve tempo de absorver a tragédia.

Na manhã desta segunda-feira (14), a jovem Haianara Costa, de 21 anos irmã da vítima e testemunha ocular do acidente denunciou na mídia o sumiço do Boletim de Ocorrência – BO registrado pela família na delegacia da 3º Regional.

De acordo com Haianara o registro foi feito, mas hoje foram informados que não existe nenhum registro no sistema daquela delegacia a respeito do ocorrido.

“É como se a família não tivesse tomado nenhuma providência. Registramos sim o boletim de ocorrência do acidente, só que como não estão achando o registro, algumas pessoas estão me esculhambando”, explicou.

Diretor de Polícia Civil diz que vai mandar apurar suposto sumiço

Procurado pela reportagem do cos da Notícia, o diretor de Polícia Civil, delegado Rêmulo Diniz, alegou que ficou sabendo do suposto sumiço através da reportagem e que iria mandar apurar se o fato denunciado pela família é o não verdade.

Diniz, também afirmou que o Boletim de Ocorrência do acidente foi feito em várias delegacias e que ele mesmo estaria com uma cópia de um dos BOs em mãos, mas que iria mandar apurar o suposto sumiço do Boletim referido pela família no sistema da Delegacia da 3ª Regional.

O diretor de Polícia também afirmou que já designou o delegado titular da 3ª Regional para presidir o inquérito e dar celeridade as apurações, e que ele Rêmulo irá acompanhar cada passo de avanço nas investigações.

Polícia Civil não tem como proibir uso do rio Acre

Segundo o diretor de Polícia, Rêmulo Diniz, a apuração do acidente e a possível culpabilidade de algum envolvido é da jurisdição da Polícia Civil do estado do Acre, mas quanto ao uso do rio Acre por donos de embarcações e equipamentos aquáticos, é de responsabilidade da Marinha do Brasil, mas infelizmente em Rio Branco, não possui nenhum escritório da Capitania dos Postos, que possui sede no estado do Amazonas e a mais próxima fica na cidade de Boca do Acre, interior do Amazonas.