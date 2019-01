Prefeitura prepara Parque de Exposições para o caso de transbordamento do Rio Acre

A prefeita Socorro Neri determinou a construção de cem abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana. A prefeita visitou o local na manhã desta segunda-feira ,14. Representantes do Governo do Estado também estavam presentes.

Durante reunião com secretários e assessores realizada em seu gabinete na manhã desta segunda-feira, 14, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, determinou a construção de cem abrigos para as famílias que porventura venham a ser afetadas por uma possível enchente do Rio Acre nos próximos dias. A medida se faz necessária tendo em vista a rápida elevação do nível do rio, que às 9h desta segunda-feira,14, atingiu a marca de 12,69m, próximo da cota de alerta, que é de 13,50m.

Após a reunião, Socorro Neri, na companhia do Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, José Ribamar Trindade, e da secretária de Turismo e Pequenos Negócios, Eliane Sinhasique, visitou o Parque de Exposições para saber das atuais condições da infraestrutura do local, que deverá servir de abrigo.

Ao tomar conhecimento das medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura, Trindade afirmou que na condição de representante do governador do Estado, Gladson Cameli, estava colocando à disposição do município toda a ajuda necessária para auxiliar no enfrentamento aos impactos que o fenômeno possa causar.

“A prefeita nos contatou, através da Casa Civil do município e tivemos uma conversa sobre o que a prefeitura está fazendo diante da possibilidade de enchente do Rio Acre e a ocorrência de outros fatos emergências. Agora, estamos aqui nos colocando à disposição da prefeitura para prestar apoio”, explicou Trindade.

Socorro Neri agradeceu a disposição do governo estadual em prestar apoio às demandas do município no que se refere ao atendimento às famílias atendidas tanto pelas enxurradas dos igarapés São Francisco e Batista, ocorridas no final de semana, quanto por uma eventualenchente do rio Acre. “Estamos nos preparando para que as famílias que venham a ser afetadas sejam minimamente impactadas”,

enfatizou a prefeita.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos, informou que até esta segunda-feira já havia chovido 89% do total de chuvas previstas para este mês de janeiro no estado. “Esse volume de chuvas nos faz ficar em alerta, em alguns locais já ocorreram enxurradas, o que exige muita atenção da equipe do município”, enfatizou.

Plano de Contingência

Na próxima terça-feira,15, na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), às 9h, a prefeita Socorro Neri lançará o Plano de Contingência Operacional de Enchente 2019, instrumento de gestão estratégica da Prefeitura de Rio Branco, para o caso de uma enchente do rio Acre. O plano estabelece os procedimentos operacionais de socorro e assistência, desde a retirada ao abrigo das famílias porventura atingidas.