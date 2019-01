Colisão moto e carro deixa um ferido na capital

Durante abordagem a um veículo com placas de Ji-Paraná (RO) a Polícia Rodoviária Federal fez a primeira apreensão de cocaína em 2019. Foram mais de doze quilos e estavam escondidos em um fundo falso no ar condicionado do veículo. O condutor vinha da fronteira com a Bolívia e seguia para o estado de Rondônia. A apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira (9) na BR-317 em Senador Guiomard.

Na abordagem, segundo a narrativa da PRF, o motorista demostrou bastante nervosismo e apresentou uma estória desconexa sobre o motivo da viagem. Tais fatos alertaram os policiais que decidiram realizar uma busca minuciosa no automóvel. Após bastante perspicácia, os PRFs localizaram dois fundos falsos na “caixa de ar” do veículo, com acesso pelas duas caixas de rodas dianteiras. Ao abrir o espaço preparado, os PRFs encontraram uma substância que reagiu positivamente para cocaína, no teste preliminar.