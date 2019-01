Casal de bolivianos e filho de 8 anos são encontrados esquartejados

O comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, localizado em Brasileia, começou a usar drone para patrulhar a região de fronteira com a Bolívia. Nesta quarta-feira (09) os militares intensificaram a Operação Saturação Total usando o equipamento em suas abordagens.

As Barreiras são instaladas em pontos estratégicos da região de fronteira visando enfrentar principalmente os descaminhos e contrabando.

O drone foi doado à PM pelo Tribunal de Justiça do Acre. “Esse equipamento de última geração irá auxiliar os policiais Militares no monitoramento e ações em áreas de difícil acesso”, informou o comando do 10° Batalhão da PM em Brasileia.

A aeronave será usada na fronteira com o Peru também.