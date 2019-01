“Vamos devolver a paz às famílias acreanas”, diz Gladson Cameli em encontro com policiais civis

Governador visitou instalações do órgão e garantiu a compra de maquinário pesado para abertura de ramais e pavimentações de estradas

O Governo do Estado do Acre vai investir R$ 50 milhões na reestruturação do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), num aporte de recursos que vai permitir alavancar o órgão com novas máquinas pesadas e equipamentos para pavimentação asfáltica. A verba virá da bancada federal por meio de emendas.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 8, pelo próprio governador Gladson Cameli, em visita à usina de asfalto e ao pátio de equipamentos do Departamento, no Distrito Industrial de Rio Branco. Ele estava acompanhado do secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, Thiago Caetano, e do diretor-geral do Deracre, Ítalo Cesar.

Em encontro com os servidores, Cameli garantiu a reestruturação completa do órgão, e, o anúncio dos R$ 50 milhões para investimentos, foi recebido com entusiasmo por todos, felizes por receber, pela primeira vez, a visita oficial de um governador no local.

“Com esses recursos, garantidos pela bancada federal, será possível fazer um novo Deracre e já estamos trabalhando com o serviço de tapa buracos e melhorias em rodovias estaduais, neste inverno. No verão, essas novas máquinas já serão utilizadas na recuperação de ramais, para que a nossa produção seja escoada”, afirmou Cameli.

Engenheiro civil de formação, Gladson Cameli vai priorizar investimentos em infraestrutura. Grandes obras estão previstas para os próximos anos. Uma delas é desafiadora. A recuperação e manutenção de quase 14 mil quilômetros de ramais.

Com boas estradas e trafegabilidade durante o ano inteiro, o homem do campo tem a garantia que a produção não será perdida. É mais um importante passo para a consolidação do agronegócio no estado.

“A proposta do nosso governo é abrir o estado para grandes investimentos. No caso do agronegócio, precisamos fazer a nossa parte, que é dar condições de tráfego nos ramais. Grandes grupos já sinalizaram que vão investir no Acre, em breve”, revelou o governador.

Com a reforma administrativa, a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano centraliza a gestão do Deracre e do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa). Durante a visita, Gladson Cameli determinou que as máquinas pesadas da antiga Seaprof (Secretaria de Produção Familiar) sejam transferidas para o Deracre.

Compromisso com a folha de pagamento – Comprometido com o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores e com as dívidas do Deracre, Gladson Cameli falou que todo esforço está sendo feito para os débitos pendentes sejam quitados o mais breve possível. O governador tranquilizou os funcionários públicos ao afirmar que os salários não serão atrasados.