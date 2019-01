Importantes resultados a nível nacional impulsionam poker nortista em 2018

O poker se expandiu muito no Brasil ao longo dos últimos 15 anos e o Norte faz parte desse crescimento. A região é uma das mais vitoriosas do país e seu histórico prova isso com resultados importantes de competidores e seleções estaduais da região em grandes torneios nacionais.

Em 2018, praticantes de diferentes Estados fizeram bonito para que o balanço geral do ano fosse positivo para o lado nortista.

O grande destaque do poker da região Norte em 2018 fica a cargo de Caio Hey. Representante do Estado de Rondônia, o atleta profissional é um dos competidores mais conhecidos do país e neste ano aumentou ainda mais o seu status.

Hey foi o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e mostrou a força jogo de poker de Rondônia. A excelente colocação marcou o ápice da carreira do atleta e terminar com uma posição tão alta assim é um feito impressionante, especialmente considerando que esse é o maior circuito de poker do hemisfério sul.

Nesse ano o vice-campeão participou e pontuou em todas as sete etapas do Campeonato Brasileiro. Como melhor resultado, Hey conquistou a primeira colocação em uma etapa na modalidade Texas Hold’em (a mais popular do esporte) em um evento sediado em Fortaleza.

Especialista no Texas Hold’em, o rondoniano ficou atrás somente de Saulo Sabioni, campeão geral que somou 3.617 pontos. A campanha de Hey, porém, foi digna de um campeão. No ano passado, por exemplo, Affif Prado venceu o ranking com o total de 2.964 pontos, enquanto o rondoniano teve 3.131 pontos em 2018.

Na última etapa do Campeonato Brasileiro, disputada em São Paulo entre os dias 27 de novembro a 6 de dezembro, Hey teve uma grande atuação e foi capaz de pular da quarta colocação para terminar o ano como vice-campeão geral do circuito.

A segunda posição rendeu a Hey o tão conceituado Platinum Pass, que garante vaga com despesas pagas para um prestigiado torneio que será disputado nas Bahamas em janeiro de 2019.

Além do ótimo desempenho no ranking geral do Texas Hold’em, Hey também brilhou no poker disputado sob a variação Omaha. Nessa modalidade o rondoniano terminou com a excelente 12ª colocação, feito que ilustra ainda mais a sua grande versatilidade nas mesas.

O ano de Hey também será lembrado por sua participação na World Series of Poker (WSOP), amplamente considerada a maior competição de poker no mundo. Durante a disputa em Las Vegas, o rondoniano foi um dos representantes do país e chegou a conquistar prêmios em alguns dos eventos.

Hey não foi o único rondoniano que se destacou no Campeonato Brasileiro de Poker em 2018. Tiago Martins Magalhães também teve uma ótima temporada e terminou com a 36ª posição, um excelente resultado já que o ranking computa mais de 2.500 competidores.

Magalhães começou o ano com o pé no acelerador quando venceu um grande evento na primeira etapa da temporada, disputada em São Paulo. Ele não foi tão consistente quanto Hey e isso foi um grande motivo para a diferença de posição entre os dois, mas o competidor conseguiu pontuar na última etapa do ano.

“Sensacional ter vencido o Main Event. Estou muito feliz, conseguir ficar bem focado. Esqueci todas as coisas ao meu redor e foi fundamental. Dei o meu melhor diante de competidores fantásticos. Nunca tinha conquistado um evento tão grande assim”, disse Magalhães após o título da etapa principal São Paulo (janeiro), ocasião em que também ganhou o Platinum Pass (o mesmo de Hey).

Outro nortista que ficou entre os melhores do país em 2018 foi Jeferson Pinon Zaminhan. Competindo pelo Estado do Pará, ele entrou para o segundo dia de competição da última etapa do BSOP com a terceira colocação geral.

Jeferson, que pontuou em três etapas diferentes, conquistou um título em Natal (3ª etapa da temporada do Campeonato Brasileiro) e terminou o ano com a honrosa 51ª posição.

Outro competidor que merece destaque é o amazonense Ângelo Neto, que já conquistou uma etapa do Campeonato Brasileiro de Poker (2017). O atleta marcou presença no circuito nesse ano e brilhou mais uma vez com um título em Brasília (abril).

Apesar de não ter disputado o ranking de maneira sólida ao longo do ano, o título de Neto na etapa realizada na capital do país mostrou mais uma vez que o seu lugar está entre os melhores do poker nacional. Com a vitória, ele tem quatro conquistas em anos diferentes no que tange a etapas do Campeonato Brasileiro de Poker (2014, 2015, 2017 e 2018).

No âmbito coletivo, a excelente terceira posição de Tocantins no Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes (CBPE) merece ser louvada. O Estado nunca havia conseguido uma colocação tão alta assim nesse evento que existe desde 2013.

O CBPE é uma disputa anual que acontece em São Paulo no meio da temporada do Campeonato Brasileiro e funciona como uma espécie de competição anexa ao BSOP. Nesse ano, 20 Estados participaram da disputa e Tocantins foi de longe o melhor colocado entre os nortistas.

Com a terceira posição, Tocantins ficou atrás apenas de São Paulo e do campeão Paraná e a ótima atuação ajudou a colocar o Estado no mapa do poker nacional. Os competidores responsáveis por tal campanha foram Eduardo Sousa, Thiago Tavares, Felipe Alves, Marcio Donato, Luis Fidelis e David Moura.

Já as outras seleções da região, Rondônia e Pará, ficaram com a 8ª e 14ª colocação, respectivamente. A seleção do Amazonas, que foi a campeã em 2014, não participou do último CBPE.

Liderado por Hey, o Norte segue progredindo no que diz respeito aos resultados individuais no poker. Além disso, a ótima colocação de Tocantins ajuda a mostrar que a região tem o seu lugar na elite do poker nacional e que essa é uma das muitas modalidades de destaque do esporte nortista.