Terremoto de 6.8 graus de magnitude é registrado no Acre

Higiene Bucal, resume-se em manter a boca limpa, através de:

Utilização do fio dental

Palito de dente

Antisséptico Bucal

Escovação dental

Enxágue Bucal

Mas existem fatos curiosos sobre este processo de higienização, nem sempre a sociedade utilizou os métodos que possuímos hoje e existe uma tendência que eles sejam alterados com o passar dos anos.

Primeira Escova de Dente

Segundo arqueólogos, foi encontrado dentro da tumba de 5 mil anos de existência, um objeto classificado a escova mais antiga do mundo. Seu aspecto era de um pequeno ramo que teve sua ponta desfiada para que funcionassem como as cerdas de nylon que conhecemos hoje. Em meados de 1498, foi registrada uma nova evolução da escova na China. As escovas eram feitas com pêlos de porco em uma das extremidades sustentadas por um pedaço de bambu ou osso.

Porém esta invenção teve impacto negativo para sociedade, pois o preço era muito elevado fazendo com que poucas famílias tivessem acesso ao objeto em outros casos o acessório era compartilhado por todos os membros da família. Além disto com o passar do tempo as cerdas mofavam, impactando negativamente a saúde bucal.

Quem é o Pai dos palitos de dentes?

O homem considerado como pai dos palitos de dentes foi Charles Foster, cidadão norte-americano que visitou o Brasil por volta de 1880.Ao chegar na cidade de Pernambuco observou que as pessoas daquela cidade possuíam dentes muito limpos e belos, percebendo isto viu algo em comum, a maioria das pessoas desta região, utilizavam palitos multiforme após suas refeições para eliminar o resíduo de comida presente entre os dentes e na boca.

Ao retornar para os Estados Unidos da América enxergou nesse hábito dos brasileiro de Pernambuco uma oportunidade, foi a partir deste momento instaurada a grande revolução dos palitos de dentes. Pois o Charles Foster contratou um inventor com a intenção de produzir uma máquina apropriada para realizar a produção em massa e uniforme dos palitos de dentes. No ano de 1887, começou a grande produção de palitos afetando portanto o mercado mundial como uma grande inovação por muitos anos.

Inteligência artificial durante a escovação

Recentemente foi lançada a BABAHU X1, escova que funciona com inteligência artificial.

A proposta desta escova é elevar a saúde bucal, através da inteligência artificial pois muitas pessoas deixam de escovar os dentes regularmente por falta de tempo. Com esta escova não haverá necessidade utilizar as mãos para escovar os dentes, basta aplicar a pasta sobre as cerdas, morder suavemente e ela fará todo trabalho por você, usando a técnica Bass de escovação ( técnica desenvolvida pelo dentista Dr. Bass, sendo um método muito recomendado pelos dentistas) . Além disso outra vantagem da inteligência artificial durante a escovação, será a condição de realizar outras tarefas enquanto seus dentes sendo limpos pela BABAHU X1.

Fonte: Convênio odontológico