Porta voz do governo Cameli, confirma ordem de não contratação de petistas

O Porta Voz do governo do estado do Acre, jornalista Rogério Wenceslau confirmou a ordem do governador Gladson Cameli que determinou aos secretários, diretores e presidentes da administração pública direta e indireta do estado, que não contratem, nomeiem servidores ligados ao Partido dos Trabalhadores – PT em órgãos do governo.

“Se o povo tirou o PT do poder, não vai ser o governador Gladson Cameli que vai colocar de volta”, afirmou o porta voz.

Rogério disse ainda que Cameli deixou claro que simpatizantes do atual governo e que fizeram oposição ao PT tem pessoas capacitadas para assumir as vagas, pessoas que contribuíram para a vitória da Mudança nas eleições 2018.

Segundo informações, Gladson Cameli já estaria irritado com tantas especulações de que o seu governo estaria recontratando servidores de cargo de confiança do ex governador Tião Viana, em detrimento a apoiar profissionais que o apoiaram durante campanha e que possuem capacidade para assumir cargos técnicos e de confiança.