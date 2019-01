VEJA VÍDEO: Dois homens morrem e outros dois ficam em estado grave após consumir cachaça em comércio na Sobral

Mais um caso complicado para a Polícia Civil elucidar sobre a morte suspeita de dois homens encontrados mortos em frente a um comércio localizado na rua principal do bairro Sobral.

De acordo com informações os dois homens que morreram, um foi identificado pelo nome de Francisco de Assis Ferreira Fernandes, de 52 anos, a outra vítima fatal, ainda não foi identificada, e ambos moravam no bairro da Pista, na Baixada da Sobral, próximo ao comércio passaram a tarde e parte da noite consumindo bebida alcoólica, no caso especifico cachaça.

Os quatro eram velhos conhecidos dos moradores, pois era comum vê-los na calçada do comércio onde compravam cachaça e passavam horas na calçada consumindo a bebida alcoólica.

Mas, na noite desta quinta-feira (03), algo de errado e fatal aconteceu, pois dos quatro amigos, dois morreram e dois foram socorridos.

Os que sobreviveram estariam apresentando sintomas de envenenamento, mas a polícia não sabe dizer se essa foi a causa da morte das duas vítimas.

Segundo informações de populares, dois homens que estavam com as vítimas fatais, um conseguiu sair cambaleando e o outro foi levado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Sobral, posteriormente encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

A Polícia ainda não sabe a causa das mortes, apenas informações de vizinhos do local e do próprio comerciante que os quatro homens eram acostumados a comprar bebida (cachaça) no estabelecimento e consumir na calçada.

Na noite desta quinta-feira (03), após uma chuva, alguns moradores do local perceberam que os quatro homens aparentemente haviam pegado no sono e decidiram acorda-los para irem para suas casas, tal qual foi a surpresa ao perceber que dois estavam mortos e um respirando com muita dificuldade.

Imediatamente foi acionada equipes do SAMU que constataram as duas mortes e socorreram o terceiro homem que foi levado ao Pronto Socorro, e o quarto saiu caminhando com muita dificuldade e desapareceu em meio à multidão que se formou em frente ao comércio.

A perícia técnica cientifica resgatou os corpos e que levados para exame cadavérico e coleta de material do estomago e vísceras das vítimas para tentar descobrir se foram vítimas de envenenamento ou de algum produto químico de bebida falsificada.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP já iniciaram investigação e possivelmente o lote da bebida alcoólica comprada pelas vítimas no comércio será recolhida para analise, pois a maior suspeita é de que as bebidas sejam falsificadas e com evidencia de que o comerciante não tinha conhecimento, pois permitia que o consumo acontecesse ali mesmo na parte externa do