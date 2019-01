Mailza Gomes toma posse no Senado Federal

Senadora destaca que continuará trabalhando para o desenvolvimento do Acre

Agradecendo a população acreana pela oportunidade em representar o Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC), tomou posse na manhã desta quinta-feira,03, na sala de reuniões do Senado Federal. O esposo James Gomes, ex-prefeito de Senador Guiomard, lideranças regionais do estado, a equipe parlamentar e imprensa estavam presentes.

Mailza Gomes ressaltou que vai trabalhar com muita dedicação para o desenvolvimento do estado do Acre. “Tenho um compromisso com o nosso estado. Com muita responsabilidade vou representar nossa gente aqui no parlamento. Vou defender e trazer melhorias para nosso Acre junto com o governador Gladson Cameli e os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar (PMDB)”, disse Mailza.

Durante entrevista para a Rede Amazônica, TV e rádio Senado a senadora afirmou que também será defensora das pautas municipalistas e estará junto às prefeituras. “Baterei nas portas dos ministérios para garantir recursos para nosso Acre, defenderei as reformas necessárias para que nosso país volte a crescer. Com transparência, credibilidade, confiança, simplicidade, diálogo, fé, trabalho e dedicação começa agora mais um desafio na minha trajetória política. Vamos juntos escrever um novo capítulo da história do nosso Acre. Que Deus nos proteja sempre”, destacou a senadora.