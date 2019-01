Homem que matou a própria mãe, e uma vizinha planejava matar seis mulheres, mas acabou morto em troca de tiros com a polícia

A saga sangrenta de um homem identificado pelo nome de Adriano Pereira, 25 anos, que na manhã do dia 31 de dezembro matou a tiro de espingarda no pescoço a própria mãe, a agricultora Sebastiana Amélia Pereira Pimentel, de 51 anos quando ela aconselhava o filho a deixar o mundo do crime, e que seguiu matando mais uma mulher em menos de 24 horas, quando também com um tiro no pescoço, tinha desejo de mais sangue, pois planejava matar seis mulheres em seguida cometer suicídio.

A segunda vítima de Adriano foi a vizinha, agricultora Maria Alice de Araújo, de 50 anos, essa última mãe de 10 filhos, cujo um deles presenciou a morte da mãe e ainda entrou em luta corporal com o criminoso que conseguiu fugir se embrenhando na mata, não iria parar, caso a polícia militar do município de Rodrigues Alves, não tive iniciado uma caça implacável que terminou em troca de tiros com o criminoso que acabou morrendo.

De acordo com informações de moradores da Comunidade do ramal Arco Iris, Adriano Pereira estaria transtornado e após matar a mãe expulsou os parentes da casa e passou horas ao lado do corpo em uma casa de farinha.

Quando saiu foi da vizinha Maria Alice que preparava o almoço para os 10 filhos e de uma pequena distância sem qualquer motivo efetuou um tiro de espingarda, a mesma usada para matar a própria mãe, e também atingiu o pescoço da vítima, que ainda saiu correndo em busca de ajuda, mas morreu no meio do ramal.

Enquanto isso um dos filho de Maria Alice que presenciou o crime entrou em luta corporal com o criminoso que conseguiu fugir se embrenhando na mata, antes porém afirmou que teria que matar seis mulheres em seguida cometer suicídio.

Na manhã desta quinta-feira (03), em um confronto com policiais militares Adriano decidiu trocar tiros com os militares e terminou sendo atingido e morto no local do confronto, mesma região que em dois dias seguidos ele matou duas mulheres.

Segundo informações o criminoso já possuía passagem pelo sistema prisional, por diversos crimes, entre roubo, furto, tráfico de drogas e homicídios e atualmente estava foragido, vivendo na casa da mãe, por ser uma região de difícil acesso.