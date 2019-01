Gladson visita Palácio das Secretarias e reafirma valorização do servidor

O prefeito de Rio Branco em exercício, vereador Antônio Moraes, esteve nesta quinta-feira,3, nas três unidade de saúde da Regional do Calafate, verificando o funcionamento e as demandas locais.

Na Unidade de Referência de Atenção Primária – URAP – Rosângela Pimentel, na Vila Calafate, e nas UBSs Mariano Gonzaga no Laélia Alcântara e na Máximo Diogo, no Jequitibá, o prefeito conversou com gestores, médicos, outros profissionais da saúde e com a população, e contatou o bom funcionamento nos três locais.

“Nessas três unidades, há bons profissionais, medicamentos, tudo o que é necessário para que a população seja bem atendida. A prefeita Socorro Neri está de parabéns pela atenção total que dá à saúde de Rio Branco”, citou Moraes, que mora na regional do Calafate. “Atuo na cidade toda, mas tenho uma atenção toda especial pelo lugar onde nasci, o Calafate”, explica ele, lembrando que a construção da UBS Máximo Diogo, foi uma indicação dele.

As três unidades de saúde atendem a população dos 18 bairros que compõem a Regional do Calafate. As três unidades contam com médicos e dentistas. Na URAP Rosângela Pimentel, além dos clínicos gerais há psicólogo e pediatra e nas outras duas, há médicos clínicos e ginecologistas e pediatras por meio do programa Cuidar Mais, executado pela prefeitura, que garante médicos especialistas uma vez por mês em todas as unidade de saúde da capital. E por meio de parecerias com a UFAC, UNINORTE, FAMETA e SENAC, há outros atendimentos, como o de fisioterapia.