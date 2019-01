Homem mata a própria mãe por aconselha-lo a abandonar o crime em seguida mata a vizinha por perversidade

Uma Comunidade rural, localizada no ramal Arco Iris, no município de Rodrigues Alves, interior do Acre, vive dias de medo e terror causados por um homem que na manhã do último dia 31 de dezembro matou a mãe de criação com um tiro de espingarda no pescoço, em menos de 24 horas depois matou a vizinha por pura perversidade e continua com “gosto” de sangue ameaçando outros moradores da região.

De acordo com o que as autoridades policiais daquela cidade conseguiram apurar através de relatos de testemunhas é que o homem que não teve o nome divulgado pela polícia, mas que já foi identificado teria matado a própria mãe de criação na manhã do dia 31 de dezembro, quando a vítima agricultora Sebastiana Amélia Pereira Pimentel, de 51 anos, aconselhava o filho a abandonar o mundo do crime, e ser o rapaz de direito.

Testemunhas contaram que Sebastiana criava o algoz desde quando era recém-nascido, e o rapaz possui diversas passagens pela polícia por crimes de roubo, tráfico, furto, tentativas de homicídios. A mulher que estava na casa de farinha preparando macaxeira para passar pelo triturador conversava com o filho e que estaria sob efeito de entorpecente e o aconselhava a abandonar as drogas e o crime e ajuda-la na lida da pequena propriedade rural.

Sem responder nada, o homem de sobressalto saiu da casa de farinha entrou em uma mata próxima e retornou com uma espingarda nas mãos e cerca de três metros da mãe efetuou um tiro que atingiu o pescoço da mulher que morreu no local.

Após matar mãe criminoso expulsa família e fica ao lado do corpo, até sair e matar a vizinha

Sem demonstrar qualquer arrependimento e ainda armado, o criminoso de acordo com relatos teria expulsado os parentes da casa e foi sentasse ao lado do corpo da mãe, onde permaneceu por horas, em seguida se embrenho na mata.

Por ser uma pessoa extremamente perigosa e por estar armado e fazendo uso de entorpecente, o homem que matou a própria mãe passou a aterrorizar os moradores da localidade, que se quer estavam tendo condições de ir a cidade denunciar o crime temendo serem mortos no caminho.

Mas, o medo excessivo findou por fazer efeito contrário e alguns moradores decidiram caminhar a uma propriedade que possui celular rural para comunicar o crime a polícia, mas no meio do caminho encontraram o corpo da agricultora Maria Alice de Araújo, de 50 anos, abandonado no meio do ramal de difícil acesso com marcas de tiro de espingarda.

A polícia acredita que o criminoso seja o mesmo e estaria montando “tocaia” contra os moradores que tentam sair do local para avisar a polícia.

Por ser uma região de difícil acesso, as policias civil e militar de Rodrigues Alves estão montando uma estratégia para caçar o criminoso que também já é foragido do sistema prisional.