Prefeita Socorro Neri entrega Comenda a personalidades dos Direito Humanos e Organização Popular

Uma noite de homenagem, com teatro lotado. Assim foi a cerimônia da entrega da Comenda Volta da Empreza feita pela prefeita Socorro Neri à Raimunda Bezerra, ex padre Manoel Pacifico e Abrahim Farhat – o Lhé, no Teatro Hélio Melo, na noite desta sexta-feira,28.

A prefeita ressaltou a importância dos três na formação social e política da população da capital. “Essa é uma noite de emoção. Para mim é uma honra poder, em nome o Município de Rio Branco, reconhecer a luta, abnegação e trabalho dessas três pessoas que fizeram e fazem a diferença na nossa sociedade. Raimunda Bezerra, Manoel Pacífico e Abrahim Farhat, o Lhé, deixam um legado que deverá ser apropriado por pessoas, que como eles, têm atuação cotidiana na construção de uma sociedade mais justa”, citou.

A Comenda Volta da Empreza é a mais alta honraria entregue pelo Município, sendo o nome, uma referência à primeira denominação dada à cidade de Rio Branco no período de sua transição de seringal a povoado.

Por meio de vídeos, a trajetória, os desafios, as lutas e conquistas de Raimunda Bezerra, Abrahim Farhat e Manoel Pacifico – naquele momento, representado pelo padre Mássimo Lombardi, foram apresentadas aos convidados. Os aplausos ao fim da narrativa sobre os homenageados confirmaram a assertiva da prefeita Socorro Neri em escolher os três, que ampliaram o grau de politização dos moradores da floresta e da cidade. A partir dos anos 60, a atuação deles sempre foi no sentido de organizar e empoderar trabalhadores urbanos, rurais e índios, e acabar com o analfabetismo político que havia no Acre. Como ferramentas de resistência, a receita era a criação de cooperativas e sindicatos, a visão comunitária e a conscientização das pessoas.

Agradecendo pela Comenda, Raimunda Bezerra, dividiu a honraria com o Movimento Comunitário dos Bairros. “Me sinto lisonjeada em receber essa Comenda e a divido com todas as pessoas do Movimento Comunitário que seguem a luta pela justiça social”.

Abrahin Farhat, o Lhé, lembrou de nomes que o antecederam na busca de garantir cidadania às pessoas, como João Alfaiate e João Barbeiro, além do bispo Dom Giocondo. “Nós, por meio de organização e muita luta, conseguimos ocupar 30 bairros de Rio Branco, que hoje estão formados e consolidados, como o João Eduardo, graças à força popular. Viva a luta do povo brasileiro, viva a luta popular!”.

O Padre Mássimo Lombardi leu uma mensagem enviada pelo homenageado, o ex padre, Manoel Pacifico, que agradeceu a prefeita Socorro Neri por ter sido homenageado com a Comenda, junto com Raimunda Bezerra e Lhé, que nas décadas passadas foram seus companheiros na organização social e política de gerações de acreanos. “É uma grande honra ser destacado com Lhé e Raimunda Bezerra. A Prefeitura de Rio Branco também é importante parceira do Instituto Ecumênico, que criamos em 2007, para expandir a cultura da paz”.

Ao falar dos três homenageados, o jornalista Toinho Alves destacou que a busca pela igualdade e equidade une os três. “São pessoas comuns, que não têm fatos extraordinários a serem narrados, porque pessoas comuns atuam no cotidiano, no trabalho generoso e diário. Pessoas comuns têm grandes atos todos os dias, não acumulam riquezas, buscam para os outros e não para si. Repartem, compartilham e dividem. Esses três são pessoas comuns que não se encontram em palácios e preferiam a companhia do povo, de pessoas como João Eduardo, Bacurau e tantos outros. Essas três pessoas sempre repartiram e compartilharam e assim multiplicaram suas ideias”.

Estiveram presentes na solenidade de entrega da Comenda, o senador Jorge Viana, deputado federal Sibá Machado, vereadores Rodrigo Forneck e Eduardo Farias. A programação encerrou com show do cantor Sérgio Souto.