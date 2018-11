A LISTA de TIÃO: Mãe do prefeito André Maia é exonerada pelo governador Sebastião Viana





1 de novembro de 2018, 10:37

A longa lista de pessoas exoneradas que ocupam cargos comissionados na administração petistas do Acre vem relevando algumas surpresas.

Ecos da Notícia/com informações AC 24 horas –

Depois que foi publicada a exoneração de um padre que recebia mensalmente do governo do Acre, agora foi a vez de o Diário Oficial revelar o nome da mãe de um prefeito eleito por um partido de oposição, mas que recebia uma CEC6 no Estado.

Clêce Maria da Cruz Silva, mãe do prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), dissidente petista que sempre manteve uma aura de desconfiança por supostamente apoiar seus ex-companheiros, ocupava cargo em comissão na Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), nomeada em 22 de janeiro de 2015, permaneceu no cargo mesmo após a eleição do filho pela oposição.

A mãe do prefeito do Quinari recebia mensalmente 6.720,00 – mesmo com André Maia, em tese, fazendo parte do partido do senador Sérgio Petecão, que é um dos maiores opositores das administrações petistas do Acre. A revelação deverá acirrar ainda mais o clima de guerra entre os vereadores do município e André Maia, que travam uma verdadeira guerra pelo poder na terra do amendoim.

Além de receber o salário de R$ 6.720,00 referente a uma CEC 06, em cargo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, Clacê Maria figura como sócia proprietária da empresa CAMOA consultório odontológico.