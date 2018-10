Suspeitos de matar três adolescentes aparecem em vídeo torturando morador de bairro dois dias após o crime

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (31), um vídeo em que Clenilton de Souza, de 26 anos, e Francimar da Silva, de 27, aparecem torturando um morador do bairro Taquari, em Rio Branco. Segundo a polícia, as imagens foram feitas dois dias após a dupla matar os três adolescentes que desapareceram após saíram da Expoacre no dia 5 de agosto e foram achados mortos.