Preso terceiro envolvido na morte de jovens após sair da Expoacre em Rio Branco

O delegado Roberth Alencar, da Coordenação de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core), explicou que, além do envolvimento no triplo homicídio, Sandro ficou coordenando as ações de uma facção criminosa no bairro Taquari após as prisões de Clenilton de Souza, de 26 anos, e Francimar da Silva, de 27, suspeitos de executarem os três adolescentes.