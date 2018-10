Padre Luigi Ceppi é um dos exonerados de Tião Viana





A lista de exonerados pelo governador Tião Viana, nesta quarta-feira (31), estão personalidades bastante conhecidas pela sociedade acreana.

Entre eles o padre Luigi Ceppi que era nomeado com CEC 05 na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA e possuía remuneração no valor de R$ 5.376 desde março de 2015.

Somada as gratificação no período de três anos, o padre Luigi Ceppi recebeu quase R$ 200 mil no período do contrato sem contar a rescisão.

Além do padre Ceppi, mais de 220 cargos comissionados foram exonerados somente nesta quarta-feira (31), nos últimos dois dias, já foram mais de 300 exonerações que objetiva diminuir os gastos com pessoal e entregar o estado com a mínima condição de gastos com pessoal em cargo de confiança para o governo de Gladson Cameli, que toma posse no próximo dia 01 de janeiro.