Inscrições abertas para minicursos de inglês na Universidade Federal do Acre

O programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 31, para dois minicursos de inglês no campus-sede da Universidade Federal do Acre (Ufac) — Produção Escrita: Currículo e Produção Oral: Entrevistas.

Os minicursos são constituídos por oito encontros, iniciando no dia 31 deste mês. Há 25 vagas para cada minicurso, voltadas exclusivamente para a comunidade acadêmica do campus de Rio Branco.

As inscrições devem ser feitas on-line, por meio de formulários eletrônicos — Produção Escrita: Currículo (A2) e Produção Oral: Entrevistas (B1). Detalhes sobre os minicursos estão disponíveis nos formulários de inscrição.

Confira os link para inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIu8yONz2u5LI6KltNsR6oZB2hYr34Ey_Satr5TprvmfN_w/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDRgTmV1DwdCDGUPyRqRx6_BtTlAbp7vuOEShOq8zt8m45A/viewform