Gladson diz que se houver irregularidade na venda de imóveis ato será revisto em 2019

O senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), disse que a respeito de terrenos e prédios colocados à venda pelo atual governador, Sebastião Viana (PT), todo e qualquer ato é de responsabilidade do próprio atual chefe do Executivo Estadual, até o dia 31 de dezembro de 2018.

“A partir do dia 1 de janeiro de 2019, se por ventura, forem constatadas irregularidades nos atos praticados por meu antecessor, estes serão revistos, e caso comprovados, serão tomadas as medidas cabíveis e encaminhadas aos órgãos competentes”, disse Gladson Cameli.

Os editais para a venda do antigo prédio da Polícia Federal, localizado na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, pelo valor mínimo de R$ 4 milhões, além deum terreno localizado na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque foi lançado pelo governo do Acre, através de sua comissão de licitação.