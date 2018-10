Médico é assassinado a tiro de espingarda em Feijó





28 de outubro de 2018, 0:20

Doutor Baba como era popularmente conhecido foi morto ao sair do Hospital e ir em casa acender a luz na zona rural rural de Feijó. Crime chocou moradores dos municípios de Tarauacá e Feijó.

Da Redação Ecos da Notícia –

O crime bárbaro que ceifou a vida do médico Rosaldo Firmo de Aguiar França, de 49 anos, popularmente conhecido por Doutor Baba ocorreu na noite deste sábado (27), na chácara em que o médico morava localizada entre os municípios de Feijó e Tarauacá.

De acordo com informações o médico estava de plantão no Hospital geral de Feijó e teria ido em casa acender as luzes da chácara onde morava, já que na semana passada teria sido assaltado.

Minutos depois de avisar aos colegas de plantão que iria em casa somente para acender as luzes, uma caminhonete da Polícia Militar chegou na frente do Hospital transportando o médico ferido a tiro possivelmente de uma espingarda ou escopeta.

Segundo foi informado a Polícia Militar daquela cidade foi acionada para atender uma ocorrência na chácara do médico. Ao chegar ao local encontraram o doutor Baba gravemente ferido com um tiro do lado esquerdo do peito.

Devido a distância os militares socorreram o médico que foi levado na carroceria da viatura da polícia ao hospital onde trabalhava.

Os colegas médicos do Doutor Baba que estavam de plantão imediatamente tentaram reanimado, mas a vítima não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu quando era tentado reanimado.

Funcionários do hospital informaram que o tiro transfixou o corpo do médico e por mais que os médicos tentassem seria impossível evitar a morte. ” ele chegou praticamente morto no Hospital. Foi muito grave o ferimento, o tiro transfixou o corpo do doutor Baba. Estamos chocados, ele era reconhecidamente um homem bom e profissional de excelência”lamentou um enfermeiro.







População em choque se concentra em frente ao Hospital

Doutor Baba era natural de Tarauacá, mas já morava a alguns anos na cidade vizinha de Feijó e era um profissional amado pela população dos dois municípios por atender com extrema carinho os pacientes e voluntariamente realizava atendimento gratuito a moradores ribeirinhos em que ele ia nas colonias e seringais atender quem necessitava de socorro médico.

A polícia ainda não sabe quem matou o médico, mas acredita que tenha sido vítima de uma emboscada, embora a motivação não tenha sido esclarecida, a polícia trabalhava com a hipótese de execução e não descarta latrocínio, mesmo não tendo sido detectado o sumiço de nenhum objeto da chácara ou pessoal da vítima.

Policiais civis e militares realizam buscam em toda a região na tentativa de identificar e prender o criminoso.