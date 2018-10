É grave o estado de saúde do Bombeiro atingido por bala perdida durante confronto entre facções

28 de outubro de 2018, 8:37

Soldado Bombeiro Militar, Rômulo Noronha, de 35 anos passou por cirurgia, mas quadro clinico é considerado delicado.

Da Redação Ecos da Notícia –

O Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, divulgou boletim médico do soldado Antônio Rômulo de Noronha, de 35 anos, ferido na manhã deste sábado (26), por uma bala perdida oriunda de troca de tiros entre membros de facções rivais, quando o Bombeiro Militar podava arvores na área do 4º Bis.

Na nota o comando explica que o soldado passou por cirurgia no Pronto Socorro de Rio Branco e que os médicos constataram lesões nos rins e vesícula do paciente e que o quadro de saúde é considerado delicado.

O Major Falcão encerra a nota com o seguinte apelo: “Pedimos a todos que se mantenham com pensamentos positivos em prol desse irmão de farda”.

Entenda o caso:

Na manhã de sábado (26), um equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi destacada para a realização de poda de arvores na área interna de mata pertencente ao 4º BIS (Batalhão de Infantaria e Selva).

Quando a equipe estava realizando a poda teve inicio uma intensa troca de tiros em um confronto entre membros de facções rivais.

O tiroteio acontecia entre os bairros São Francisco e Placas e um grupo de faccionados teria invadido a área de mata pertencente ao 4º Bis na tentativa de se proteger dos tiros dos rivais, quando balas perdidas atingiram os soldados Rômulo Noronha, de 35 anos e Jorgeano da Conceição, de 29 anos.

De acordo com informações o soldado Jorgeano foi atingido no braço, mas o soldado Rômulo teria sido atingido na região do abdômen. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde horas depois o soldado Jorgeano após receber atendimento médico foi liberado, mas Rômulo que foi atingido com maior gravidade foi submetido a cirurgia de emergência, onde constatou-se lesão nos rins e vesícula e cujo quadro de saúde é considerado grave pela equipe medica do Hospital de Urgência e Emergência- HUERB.

O Bombeiro já foi transferido para um leito da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI e a equipe médica aguarda as primeiras horas do pós operatório para até o fim deste domingo fazer nova avaliação.