CRM – Nota de pesar pelo falecimento do médico José de Oliveira Costa





28 de outubro de 2018, 11:11

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) lamenta, em nome de todos os conselheiros, o falecimento do médico José de Oliveira Costa, de 79 anos, ocorrido na madrugada do domingo (28), durante translado em UTI no ar, devido a complicações cardíacas em decorrência de doença coronariana grave.

Na oportunidade, o CRM-AC presta sinceras condolências aos amigos e familiares por tamanha perda

Rio Branco, 28 de outubro de 2018