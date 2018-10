Gladson Cameli visita Feijó e Tarauacá para reafirmar seu compromisso com a população





27 de outubro de 2018, 13:45

O senador e governador eleito Gladson Cameli (Progressistas) reuniu-se nesta quinta-feira (25) com moradores de Feijó e Tarauacá, agradecendo o apoio da população e reafirmando seu compromisso com os municípios acreanos, explanando as ações que estão sendo tomadas por sua equipe de transição.

Da Assessoria de Imprensa/Silvânia Pinheiro

Em Feijó, Gladson Cameli foi recebido pela população na Câmara de Vereadores. Durante o encontro, que contou com a participação do prefeito Kiefer Cavalcante (Progressistas), dos deputados eleitos Marcus Cavalcante (PTB) e Cadmiel Bomfim (PSDB), do deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), além de vereadores e lideranças comunitárias, o senador e governador eleito, agradeceu o carinho recebido durante a campanha e destacou o trabalho que pretende desenvolver em prol do crescimento do estado.

“Estou aqui, agora na condição de governador eleito, para agradecer a confiança da população em nosso projeto. Quero reafirmar meu compromisso e dizer que serei governador de todos. A partir do dia primeiro de janeiro, vocês terão um governador parceiro e amigo”, disse Gladson Cameli.

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, parabenizou Gladson Cameli pela vitória, afirmando que a população do município confia e acredita que Gladson será um governador parceiro e amigo, que trabalhará para melhorar a vida de todas as famílias.

Em Tarauacá, Gladson Cameli foi recebido pela população na Câmara de Vereadores. Depois de receber o carinho dos moradores, ele garantiu lutar pela melhoria da qualidade de vida das famílias.

A prefeita Marilete Vitorino (PSD) lembrou que Gladson Cameli sempre se empenhou para ajudar o município. “Gladson é um político que gosta da nossa Tarauacá. Tenho certeza que ele será um governador amigo e parceiro do nosso município. Ele é a nossa esperança”, disse ela.

Nos dois municípios, Gladson ouviu os anseios da população e fez questão de lembrar os compromissos assumidos durante a campanha, afirmando que seu governo será de oportunidades, resgate da autoestima da população e da geração de emprego e renda.

“Agora chegou a nossa vez. Vamos governar juntos. Serei parceiro das prefeituras. A perseguição dará vez à valorização. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar muito para que cada acreano viva com mais dignidade”, ressaltou.

Gladson Cameli continuará sua agenda, visitando neste final de semana os municípios do Vale do Juruá.