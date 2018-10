Em Mâncio Lima PM e PF apreendem arma de fogo e maços de cigarro em residência





27 de outubro de 2018, 16:34

Uma diligência realizada em uma residência situada no bairro São Vidal, em Mâncio Lima, levou policiais da Polícia Militar e Polícia Federal a apreenderem um revólver, maços de cigarro e quantia em dinheiro em ação integrada, na tarde de sexta-feira, 26.

Assessoria de Comunicação PMAC

Os policiais foram a residência com informações que existiam arma de fogo e entorpecentes em seu interior. Ao serem vistos no portão dois indivíduos correram para os fundos da casa e tentaram se esconder, sendo encontrados pelos policiais.

Em buscas no local foi encontrado perto dos agentes um revólver calibre 32, no interior da casa foram encontrados cinco maços de cigarro e pequena quantia em dinheiro.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Federal do município de Cruzeiro do Sul, juntamente com o material apreendido para que fosse tomada as providências cabíveis ao fato.