Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, Cameli garante manter luta pelo desenvolvimento do Acre





27 de outubro de 2018, 23:28

Reunido com comerciantes, empresários e pecuaristas de Cruzeiro do Sul, na noite desta sexta-feira (26), o senador e governador eleito, Gladson Cameli (Progressistas), reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Acre, priorizando a melhoria de vida da população, com a geração de emprego e renda.

Durante o encontro, realizado na Associação Comercial do Alto Juruá (ACAJ), Gladson Cameli ouviu as reclamações e os pedidos de empresários, comerciantes, produtores rurais e pecuaristas, reafirmando seu compromisso de abrir o Acre para o agronegócio e ajudar quem deseja investir, gerando emprego e renda.

Depois de ouvir as dificuldades enfrentadas pelas categorias presentes no encontro, o senador Gladson Cameli disse que, tão logo defina os nomes dos secretários da pasta econômica do seu governo, uma nova reunião será realizada.

Ele revelou que fará uma reforma administrativa com o objetivo de enxugar a máquina pública, cortar gastos e diminuir a burocracia que atrapalha quem quer investir no estado.

“Estou retornando para agradecer a confiança da população e dizer que desci do palanque e estou focado para concretizar meu plano de governo, a partir de janeiro de 2019. Mas, até o final do ano estou empenhado para conseguir recursos. Estamos correndo atrás de assegurar R$ 98 milhões para recuperação de ramais de emendas que seriam perdidos. Meu governo será do diálogo”, afirmou.

O presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Assem Cameli, enalteceu o gesto de Gladson Cameli de retornar para agradecer a população e disse que a classe empresarial e do comércio está depositando toda esperança no novo governo, que pode transformar o Acre num estado altamente competitivo.

Durante todo o dia, Gladson Cameli cumpriu agenda nos municípios do Juruá, onde foi recebido com festa pela população. Em Rodrigues Alves, ele foi recebido pelo prefeito Sebastião Correia (MDB), vereadores, lideranças comunitárias e moradores, no Parque Municipal.

Em Mâncio Lima, a população recebeu Gladson Cameli com homenagens. Ele recebeu as bandeiras do Brasil, do Acre e do município. Jovens e crianças fizeram a apresentação da música de campanha do governador eleito.

“Eu estou muito feliz pelo carinho de todos. Estou retornando, agora como governador eleito, para agradecer a confiança e o empenho de vocês. Quero dizer que agora vocês tem um governador amigo e que vai trabalhar por todos os municípios, sem perseguição e valorizando quem quer produzir e gerar emprego e renda”, declarou ele.