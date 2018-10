Trabalhador é atingido por bala perdida em tiroteio no Airton Sena





25 de outubro de 2018, 23:15

Raimundo Nonato, de 52 anos foi atingido por bala perdida quando estava em frente de casa conversando com parentes. Alvo dos criminosos era um grupo de jovens moradores do bairro







Da Redação Ecos da Notícia –

O trabalhador Raimundo Nonato Santos de Lima, de 52 anos estava na frente de casa conversando com parentes, quando dois homens em uma motocicleta iniciaram um tiroteio em direção a um grupo de jovens moradores da travessa São Jorge no bairro Airton Sena, região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações os jovens saíram correndo e um um dos tiros efetuado pela dupla atingiu a pela de Raimundo Nonato que foi socorrido por familiares que acionaram o SAMU e a Polícia Militar.

Na noite anterior um jovem de 22 anos que trabalhava como chapeio de uma lanchonete localizada na rua principal do bairro Sobral foi executado com cinco tiros efetuados por uma dupla em uma moto. A polícia esteve no local, mas não sabe ao certo o alvo preciso dos criminosos, mas segundo foi apurado a dupla efetuou mais de dez tiros no local.