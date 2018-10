NÃO RESISTIU: Homem que sofreu duas tentativas de homicídio morre em hospital no AC após levar 10 tiros

Por G1 Acre – Ednardo Silva, de 33 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) após ficar três dias internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.





Ele levou dez tiros na última segunda-feira (22) e chegou a ser submetido a uma cirurgia, mas não resistiu. A polícia ainda não conseguiu identificar os autores do homicídio.

Silva foi alvejado quando estava em casa, no bairro da Lagoa. Um grupo armado chegou na casa e disparou várias vezes contra a vítima que foi levada ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul.

Assim que deu entrada na unidade de saúde, Silva foi encaminhado ao centro cirúrgico. Depois do procedimento, ele ainda chegou a conversar com servidores do hospital e recebeu a visita de agentes da Polícia Civil, mas não passou informações sobre o caso.

Na madrugada desta quinta, o paciente teve complicações e morreu na sala de emergência do Hospital do Juruá. De acordo com a polícia, o rapaz era suspeito de envolvimento com organizações criminosas e já teria sido vítima de tentativas de homicídio outras duas vezes.

“Inclusive, já respondeu inquérito por tráfico e por integrar organização criminosa. Inclusive, nessas operações que realizamos ao longo do ano, por duas vezes ele foi preso. Ele também já foi vítima de outras tentativas de homicídio. Em uma, tentaram alvejá-lo, mas não o atingiram. Em outra, ele foi esfaqueado e conseguiu sobreviver”, disse o delegado Lindomar Ventura, no dia do crime.

Na manhã desta quinta, o delegado Alexnaldo Batista falou do andamento das investigações. Segunda ele, apesar de já ter alguns elementos que estão sendo analisados, a polícia ainda não chegou a identificar os autores do homicídio.