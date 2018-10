Jovens são presos por não pagarem Motel





25 de outubro de 2018, 22:21

Dois homens foram ao Motel consumiram bebida alcoólica, produtos eróticos e não pagaram despesa de R$ 210 reais







Da Redação Ecos da Notícia –

Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados na noite desta quinta-feira (25), para atenderem uma ocorrência em um Motel localizado na Via Chico Mendes no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações os funcionários de um Motel teriam acionado a polícia depois que dois rapazes passaram algumas horas no local, consumiram bebida alcoólica, usaram produtos eróticos e na hora de sair informaram que não tinham dinheiro para pagar a despesa e os produtos consumidos.

Os militares foram até o apartamento e conversaram com os dois jovens que confessaram terem usado o local e consumido bebida e utilizado produtos eróticos, mas alegaram não terem dinheiro para pagar a despesa no valor de R$ 210 reais.

Diante da situação foi dada voz de prisão e os dois rapazes que não tiveram os nomes divulgados foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para as providencias cabíveis.