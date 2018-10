Devido Segundo Turno, expediente em setores públicos ficam suspensos na sexta (26)

Com a aproximação do Segundo Turno das Eleições 2018, que será realizada neste domingo, 28 de outubro, a Justiça Eleitoral dará início nesta sexta-feira (26) visitas as instituições de ensino públicas e privadas, postos de saúde, órgãos públicos municipais, estaduais e federais para preparar os locais de votação.

Em muitos desses setores não haverá expediente nesta sexta-feira, 26, devido a necessidade de prepararem os espaços com antecedência para o pleito.

No sábado, 27, a partir das 13h as urnas começam a serem entregues nos locais de votação.