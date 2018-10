Confira o que abre e fecha no segundo turno das eleições 2018





25 de outubro de 2018, 21:26

Em virtude do segundo turno das eleições presidenciais 2018, o governo do Acre informa que escolas e espaços públicos administrativos estarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), para serem disponíveis como locais de votação. Portanto, serviços administrativos estarão suspensos nesta sexta-feira, 26, voltando à normalidade a partir da 9 horas de segunda-feira, 29.

Já os serviços essenciais de atendimento ao público, como as unidades de saúde de urgência e emergência (Upas e Pronto-Socorro), as delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp), seguem funcionando normalmente.