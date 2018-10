Willa toca o solo no México como furacão de categoria 3

De acordo com a France Presse, mais de 4.200 pessoas, entre moradores e alguns turistas no Pacífico mexicano, foram para abrigos para aguardar a chegada de Willa em segurança.

“Foram realizadas ações de evacuação preventiva nas zonas de alto risco e nos destinos turísticos. Foram evacuadas mais de 4.250 pessoas, já enviadas a 58 abrigos temporários”, disse em coletiva de imprensa o chefe da Proteção Civil da secretaria de Governo (ministério do Interior), Luis Felipe Puente.

As autoridades informaram que foram adotadas medidas preventivas para proteger os presos e funcionários que estão no local, mas, por questões de segurança, não informaram os detalhes.

Na noite de segunda-feira moradores protegeram janelas e portas com grandes tábuas de madeira em hotéis que ficam diante do calçadão histórico de Mazatlán, cidade litorânea popular do estado de Sinaloa, enquanto turistas passeavam e palmeiras oscilavam sob uma brisa suave.