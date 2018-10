Tentativa de resgate do traficante é frustrada pela polícia paraguaia; grupo usaria carro-bomba, diz ministro

Segundo as investigações, carro com explosivos seria usado no resgate do brasileiro Marcelo Piloto, preso no Paraguai — Foto: Polícia Nacional do Paraguai/Divulgação

Na casa foram apreendidos também detonadores, uma placa brasileira, uma metralhadora, dois fuzis, duas pistolas, munição, rádios e miguelitos – espécie de armadilhas de metal usadas para furar pneus.

Ainda conforme o ministro, a operação é resultado das investigações intensificadas pela Unidade de Inteligência da Polícia Nacional e do Ministério Público a partir do dia 4 de outubro, quando foi apreendida uma grande quantidade de armas em três casas em Assunção.

Na operação conjunta com a Polícia Federal, cinco pessoas – entre elas quatro brasileiros – foram presas suspeitas de planejar o resgate de Marcelo Piloto.

Marcelo Piloto

Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, é apontado pelas polícias dos dois países como o maior fornecedor de armas e drogas fora do Brasil desde a prisão de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar.

Piloto foi preso em dezembro de 2017 em Encarnación, no Paraguai.

Foragido desde 2007, ele vivia no país vizinho desde 2012. Para não ser identificado, usava uma identidade falsa e mudava de endereço a cada seis meses. Aos vizinhos, se apresentava como “vendedor de eletrônicos”.