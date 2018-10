Rei e príncipe sauditas recebem filho do jornalista Jamal Khashoggi para dar condolências

O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdul Aziz al Saud, e o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, receberam nesta terça-feira (23) familiares do jornalista saudita Jamal Khashoggi para dar pessoalmente as condolências, após a sua morte há três semanas no consulado do seu país em Istambul, informou a agência oficial “SPA”.





O monarca e o filho receberam no Palácio Al-Yamamah, em Riad, Saleh Khashoggi, um dos filhos do jornalista, e outro familiar identificado como Ahmed Khashoggi. Conforme a agência, que não deu detalhes sobre o encontro, ambos agradeceram as palavras do rei e do príncipe herdeiro.

O encontro aconteceu horas depois de o presidente da Turquia, RecepTayyip Erdogan, afirmar que o “selvagem assassinato” no consulado em Istambul foi “planejado”. Ele pediu ao rei saudita que seja revelada a identidade do suposto “colaborador local” que, conforme a versão de Riad, ajudou membros do consulado a esconder o corpo.