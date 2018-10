Prefeitura de Brasileia realiza 1ª edição da Taça Cidade de Futebol





24 de outubro de 2018, 18:02

A Prefeitura de Brasileia, por meio da gerencia de esporte, iniciou na terça-feira (24) o campeonato Taça Cidade Brasileia de Futebol no Estádio José Guiomard dos Santos.

Por Assessoria de Imprensa –

Durante a abertura teve um amistoso sub-15 e duas partidas do campeonato principal. A prefeita Fernanda Hasssem esteve prestigiando os jogos e aproveitou para parabenizar os atletas pela participação no campeonato. “Quero cumprimentar todos os atletas, comunidade presente e a nossa equipe que se empenho na realização desse campeonato que após tanto tempo conseguiu trazer um público para prestigiar a competição. Eu acredito que vamos conseguir resgatar mais essa modalidade, pois a nossa gestão realizou vários investimentos, desde o handebol ao ciclismo, e o melhor de tudo é poder prestigiar e ver a população também participando”, falou Fernanda.

O campeonato de futebol de campo estava há mais de 3 anos sem ser realizado e sem investimentos púbicos. Para poder iniciar a Taça Cidade Brasileia de Futebol a Prefeitura do município, com recursos próprios, realizou um trabalho de recuperação no Estádio, executando serviço de limpeza, instalação elétrica, manutenção e pintura das arquibancadas e muro e construção de dois bancos de reservas e um mesário coberto para melhor acomodação dos atletas e árbitros.

O gerente de esportes, Clebson Venâncio, responsável pela realização do campeonato destacou a empolgação dos desportistas na volta do campeonato de futebol de campo. “Os atletas e a população estavam ansiosos pela volta do campeonato, que a prefeita Fernanda Hassem com todo seu esforço e apoio da sua equipe está reativando essa modalidade. Esperamos alcançar nosso objetivo com êxito aumentando ainda mais a participação do público e fazer com que Brasileia se torne destaque também na realização de campeonato de futebol de campo”, informou Clebson.

A competição terá duração de 45 dias com participação de 10 equipes, os jogos serão realizados as terça-feira, quinta-feira e aos sábados com inicio as 18H.