Justiça condena homem por assassinar motorista que atropelou e matou irmão em acidente

A Justiça do Acre condenou Aquiles de Oliveira Ferreira a seis anos de prisão pela morte de Sebastião Martins Petri, em 2010 na BR-364, no Bujari, interior do Acre. A vítima foi assassinada a golpes de facão após ter atropelado e matado o irmão de Ferreira em um acidente.





A decisão é do Conselho de Sentença da Comarca de Bujari e foi divulgada nesta segunda-feira (22) pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Ao G1, o juiz de Direito Manoel Pedroga explicou que a maioria do júri escolheu pela condenação do acusado.

“Ele desistiu do prazo recursal, a sentença foi publicada em audiência no final do júri e se deu por satisfeito, acha que tem que pagar pelo que fez. Começou a cumprir a pena imediatamente”, afirmou.

O juiz contou que o processo passou diversas fases, inclusive, chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em uma dessas fases, o acusado foi inocentado, mas o caso foi julgamento novamente e dada uma nova sentença.

“Chegou até o STJ, que mandou fazer um novo julgamento dele. Não é um caso tão recente, tem oito anos de processo”, complementou.

Acidente

Ainda segundo a Justiça, Sebastião Pedri dirigia um caminhão no dia do acidente. O veículo colidiu de frente com a motocicleta dirigida pelo irmão de Aquiles Ferreira.

“Enquanto estava sendo socorrido, ele pegou um facão e correu atrás do dono do caminhão. Foi condenado porque após o acidente, já prestavam o socorro aí que ele resolveu matar o motorista do caminhão”, detalhou o juiz.