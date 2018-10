Jornalista japonês sequestrado na Síria é libertado após três anos





24 de outubro de 2018, 15:19

Yasuda foi sequestrado em 2015 por uma frente da Al Qaeda na Síria

Por Folhapress –

Um jornalista japonês que havia sido sequestrado há três anos na Síria foi libertado e está em segurança na Turquia, confirmou nesta quarta-feira (24) o governo do Japão. Representantes da embaixada japonesa na Turquia se encontraram com o jornalista Jumpei Yasuda em um centro de imigração no sul do país, próximo à fronteira com a Síria.

“Estamos extremamente satisfeitos em confirmar que Jumpei Yasuda está em segurança”, afirmou o chanceler japonês, Taro Kono.

Yasuda foi sequestrado em 2015 por uma frente da Al Qaeda na Síria conhecida como Frente Nusra. “Meu nome é Jumpei Yasuda, jornalista japonês, e fui mantido na Síria por 40 meses”, diz em vídeo divulgado pela TV pública do Japão, NHK.

“Agora estou na Turquia. Agora estou a salvo. Muito obrigado.” NHK disse que o vídeo foi gravado no centro de imigração.

Com informações da Folhapress.