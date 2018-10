Dupla de motoqueiros executa jovem com cinco tiros no bairro Sobral





24 de outubro de 2018, 22:30

Após uma trégua de aproximadamente 30 dias, dupla de motoqueiros não identificada reinicia ação criminosa de executar pessoas em vários de Rio Branco.







Da Redação Ecos da Notícia –

Os crimes de morte reiniciaram no último fim de semana e nesta quarta-feira (24), maias uma execução foi registrada na região da Baixada da Sobral.

O jovem identificado pelo nome de Railton Assis Lima, de 22 anos foi executado quando trabalhava em uma lanchonete na função de chapeiro.

De acordo com testemunhas, no moimento do crime vários clientes estão na lanchonete, quando dois homens não identificados entraram no estabelecimento comercial e um deles chamou pelo nome da vítima que estava de costas. Ao vira-se para atender ao chamado foi surpreendido pela dupla que efetuou cerca de dez tiros, sendo que cinco atingiram o rapaz que morreu no local.

Mesmo com a presença de vários clientes a dupla não se intimidou e praticou o crime na frente de várias testemunhas em seguida se evadiu do local da mesma forma que chegou, de forma repentina não dando tempo de ninguém anotar placa da moto, ou detalhes dos criminosos.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foi acionada, mas ao chegar no local os paramédicos somente atestaram a morte do jovem.

Equipes da Polícia Militar e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP estiveram no endereço em que ocorreu o crime afim de coletar informações que possibilitem a identificação dos criminosos.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML que resgaram o corpo da vítima informaram que cinco tiros atingiram várias partes do corpo do rapaz acima da cintura.