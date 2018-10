Detran anuncia leilão de 55 lotes de até R$ 1,8 mil em Cruzeiro do Sul

Por G1 Acre – Cruzeiro do Sul – O Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) divulgou, nesta terça-feira (23), o edital para o leilão de 55 veículos entre carros e motocicletas que foram removidos ou abandonados e não foram mais procurados pelos proprietários. Os lotes variam de R$ 600 a R$ 1,8 mil.





O leilão está marcado para ocorrer no dia 7 de novembro, às 9h, no Teatro dos Náuas, na Rua Purus, Bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado a partir da página 22.

Os veículos ficarão expostos para visitação do dia 29 de outubro a 1 de novembro e de 5 a 6 de novembro nos horários de 8h às 12h e de 14h às 16h, no Depósito de Veículos Removidos da 1ª CIRETRAN, na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul.

O cadastro dos interessados do leilão vai ficar disponível no local de visitação ou via internet no site do leiloeiro oficial, no período de 24 outubro a 6 de novembro. Para participar é necessário ter 18 anos, apresentar um documento oficial com foto, CPF e apresentar o comprovante de cadastro para fazer a visitação.