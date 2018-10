Brasileiro de 66 anos com Alzheimer está desaparecido na França

Ricardo Carvalho de Castro havia saído para fazer exercícios quando sumiu, afirma o filho

Um brasileiro de 66 anos, diagnosticado recentemente com Alzheimer, está desaparecido na França desde o dia 16. Segundo seu filho, Daniel Monsanto de Castro, o pai havia saído para fazer exercícios em um parque em Saint-Germain-en-Laye, nos arredores de Paris, quando sumiu.

De acordo com o filho, cães farejadores da polícia seguiram o rastro de seu pai, Ricardo Carvalho de Castro, até as imediações de um parque da cidade – famosa por sediar o campo de treinamento do time Paris Saint-Germain.