Abertas inscrições para segunda edição do Casamento Coletivo ao público homoafetivo na capital

A segunda edição (2018), do Casamento Coletivo do Projeto Casar é Legal, destinado ao público Homoafetivo, está com as inscrições abertas até o dia 11 de Novembro.

As inscrições podem ser realizadas das 8 às 14h, na sala 301 da sede da Defensoria Pública, localizada na Avenida Antonio da Rocha Viana, Nº 3057, Santa Quitéria, Vila Ivonete.

Os documentos necessários são as cópias do RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço e o nome de duas testemunhas.

O projeto Casar é Legal é uma ação social gratuita para aqueles que não possuem condições financeiras para custear o serviço. O objetivo do projeto é garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana e ressaltar o combate à intolerância e ao preconceito.