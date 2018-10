TRE recomeça transporte de urnas e mesários a locais de difícil acesso para o 2º turno da Eleições no Vale do Juruá

O Tribunal Regional



Eleitoral (TRE) recomeça nesta terça-feira (23) o transporte de pessoas e urnas para as comunidades de difícil acesso no Juruá, que ficam na 4ª zona eleitoral, para o segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo (28).

A 4º zona possui 364 urnas de votação. Destas, 39 serão enviadas para as cidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, de onde algumas seguem de barcos e até helicóptero para chegar aos locais de votação.

A expectativa, segundo Sidney Brandão, chefe do cartório eleitoral, é que cerca de 150 pessoas sejam deslocadas de Cruzeiro do Sul para o trabalho no segundo turno.

Ele explica que, apesar de a votação no Acre ser apenas para presidente, a estrutura do segundo turno será a mesma do primeiro.