Rocha participa de reunião para tentar recuperar Emendas

Na tarde desta terça-feira, 23, o Deputado Federal Major Rocha, representou a Bancada Federal em reunião com a Diretoria da Caixa Econômica Federal e técnicos do Ministério da Agricultura.

Na pauta estava a tentativa de manter a Emenda de Bancada de 2017, no valor de R$ 94 milhões de reais, para recuperação dos Ramais do Estado do Acre.

A emenda estava perdida, uma vez que o governo do Acre alegou falta de recursos para a contrapartida exigida pelo governo federal e não tinha recursos para pagamento dos projetos.

O deputado Major Rocha saiu bastante animado da reunião e declarou que a iniciativa da Bancada, de tentar garantir a manutenção da Emenda, demonstra o compromisso dos parlamentares com o Acre. “O Ministério da Agricultura irá emitir uma Nota Técnica, à Caixa Econômica Federal, autorizando que 5% do valor da emenda seja utilizando para a confecção dos Projetos, utilizando-se da Portaria 424, daquele órgão. Da mesma forma, o Ministério emitirá parecer considerando a manutenção dos ramais como uma modalidade de custeio, uma vez que não há construção de nova estrada, e sim o seu melhoramento”, afirmou Rocha.

“Nossa bancada demonstra compromisso com o futuro do Acre e tem trabalhado muito para garantir que recursos federais não sejam perdidos” finalizou o parlamentar acrenado e futuro vice-governador.